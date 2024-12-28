В Киеве мужчина совершил странную кражу: он действовал, как настоящий Гринч (видео)

Мужчине удалось скрыться

В Подольском районе Киева произошла странная кража — мужчина сорвал с перил на улице новогодние украшения. Он спрятал их в пакет и поспешил уйти, но его поступок попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный". Действия воришки сравнили с Гринчем — сказочным персонажем, который похищает Рождество.

На Виноградаре ранним утром прохожий сорвал часть новогоднего украшения, которое висело на перилах перед входом в клинику VitaLine. Мужчина действовал очень быстро и после кражи поспешил скрыться.

Инцидент произошел на улице Сергея Данченко, 5 в Подольском районе столицы. Декор злоумышленник спрятал в пакет.

Действия вора попали в объектив камеры видеонаблюдения и затем были опубликованы в соцсети.

"Этот "герой" действовал нагло, как настоящий Гринч, который не смог устоять перед сиянием новогодних игрушек. Его мотивация оставляет больше вопросов, чем ответов.

Владельцам бизнеса напоминаем: берегите свои праздничные украшения, потому что этот "куку" точно не гость из далекого города. А мамам советуем следить за детьми, ведь кто знает, что может прийти в голову этому персонажу в следующий раз", — говорится в сообщении.

Кража произошла на улице Сергея Данченко, 5

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве таксист Bolt ранним утром украл несколько туй, которые росли возле одного из столичных заведений. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и затем было опубликовано в соцсети.