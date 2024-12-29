У Києві сталася масова бійка у сауні: охоронці не змогли її зупинити

На місце довелося кликати поліцію

У Дарницькому районі Києва сталася бійка серед відвідувачів сауни. За попередньою інформацією, причиною стало те, що цивільний чоловік напав на дружину військовослужбовця.

Про це повідомило проінформоване джерело "Телеграфа" у правоохоронних органах. За його словами, у бійці брали участь приблизно два десятки людей, проте дивом обійшлося без тяжких травм.

Попередньо відомо, що один із відвідувачів сауни "Конунг", що на вулиці Дениса Антипова, 47 (колишня Славгородська), накинувся на жінку, після чого почалася масова бійка. Один з учасників навіть приніс ніж.

При цьому зупинити конфлікт намагалися охоронці закладу, але не змогли цього зробити, а тому звернулися до поліції.

Наразі відомо, що деякі учасники протистояння зазнали легких тілесних ушкоджень, проте є дані, що на місце викликали "Швидку допомогу". Детальна інформація про стан постраждалих наразі не з’явилася.

Як повідомлялося раніше, п’яна жінка в Києві влетіла в бетонну огорожу, через що її автомобіль перекинувся на дах. Двоє пасажирів – 40-річний чоловік та жінка 1983 року народження, загинули на місці події.