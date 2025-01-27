После обвинений в домогательствах в киевском вузе применили меры против преподавателя

Оценку действиям преподавателя в учебном заведении пока давать не будут

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса отстранили от работы. До этого его обвиняли в сексуальных домогательствах до студенток.

Об этом рассказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова. Ее слова передает hromadske.

"Мы опросили господина Белоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами", — сказала она.

По словам Суховой, в ВУЗе начали служебную проверку после обращений студенток, однако давать оценку действиям Белоуса будут уже после того, как факты установят правоохранители.

Также администрация обещает установить камеры наблюдения, запретить общения между студентами и преподавателями вне групповых чатов, а также провести разъяснительные работы с экспертами для преподавателей и студентов.

Андрей Белоус является директором – художественным руководителем Киевского национального академического Молодого театра, руководителем собственной театральной мастерской, преподавателем режиссуры и мастерства актера Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Как сообщалось ранее, известный киевский фотограф Александр Ктиторчук получил почти 13 лет тюрьмы. Он годами насиловал малолетних и несовершеннолетних девочек, которые приходили на фотосессии.