В Украине начнут наказывать за некоторые жесты и движения тела: что теперь считается преступлением

Полиция начнет реагировать на такие случаи

В Кодексе Украины об административных правонарушениях появилась новая статья 173-7 "Сексуальное домогательство". Соответствующий закон вступил в силу 19 декабря.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщила заместитель начальника отдела превентивных мер Национальной полиции Татьяна Ищенко. По ее словам, документ касается не только домашнего насилия.

"Он, как уже было отмечено, вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых не было ранее в Украине. То есть, это дополнено Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173 со значком 7, которая называется "Сексуальное домогательство", — отметила она

За что теперь грозит наказание

Ищенко подчеркнула, что эта новая статья предусматривает административную ответственность за умышленное совершение против личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально, в том числе с использованием электронных коммуникаций. По ее словам, речь идет о:

словах;

жестах;

телодвижениях.

По мнению Ищенко, новшество является новым вызовом для Национальной полиции. Она подчеркнула, что для эффективного введения новой нормы Нацполиция начала серию тренингов для полицейских подразделений и патрульной полиции.

Ищенко пояснила, что правоохранители будут учить навыкам реагирования на случаи сексуальных домогательств, надлежащего сбора доказательств и предотвращения таких правонарушений. По ее словам, эти изменения позволят правоохранителям действовать четко, профессионально и обеспечить надлежащую защиту потерпевших.

Напомним, в Харькове 65-летняя женщина систематически избивала своего мужа, ругалась и провоцировала семейные распри. В течение года ее несколько раз привлекали к ответственности и, похоже, превентивные меры не повлияли на поведение злоумышленницы.