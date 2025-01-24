Преподавателю университета в Киеве грозит срок из-за домогательств

Белоусу может грозить тюремный срок в случае признания вины

Преподаватель Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественный директор "Молодого театра" Андрей Белоус обвиняется в домогательствах по отношению к студенткам ВУЗа.

Об этом в сюжете "1+1" рассказала бывшая студентка университета, 23-летняя киевлянка София Сапожник. Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе.

По ее словам, Белоус первым инициировал общение с ней. Сначала оно было формальным, но затем стало переходить в более "непристойные" формы.

"Были моменты, когда он посылал фото других студенток и спрашивал, хочу ли я с ними заняться сексом", — сказала Сапожник. Также она добавила, что Белоус якобы просил поделиться интимными фото.

Информацию о домогательствах со стороны Белоуса также распространили актер и выпускник университета Валерий Филиппенко и балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова. Сейчас в Интернете собирают анонимные показания против Белоуса, сообщил Валерий Филиппенко на своей странице в Facebook. Он добавил, что собирается подать соответствующие данные в правоохранительные органы.

Кто такой Андрей Белоус

Андрей Белоус является директором – художественным руководителем Киевского национального академического Молодого театра, руководителем собственной театральной мастерской, преподавателем режиссуры и мастерства актера Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кодексе Украины об административных правонарушениях появилась новая статья 173-7 "Сексуальное домогательство".