Після звинувачень у домаганнях у київському виші застосували заходи проти викладача

Оцінку діям викладача в навчальному закладі поки не даватимуть

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса усунули від роботи. До цього його звинувачували у сексуальних домаганнях до студенток.

Про це розповіла помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова. Її слова передає hromadske.

"Ми опитали пана Білоуса і передали до правоохоронних органів. Завтра вранці розумітимемо, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не працюватиме зі студентами", — сказала вона.

За словами Сухової, у виші розпочали службову перевірку після звернень студенток, проте оцінюватимуть дії Білоуса будуть вже після того, як факти встановлять правоохоронці.

Також адміністрація обіцяє встановити камери спостереження, заборонити спілкування між студентами та викладачами поза груповими чатами, а також провести роз’яснювальні роботи з експертами для викладачів та студентів.

Андрій Білоус є директором – мистецьким керівником Київського національного академічного Молодого театру, керівником власної театральної майстерні, викладачем режисури та майстерності актора Національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

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