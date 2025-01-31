Бесплатная квартира сдается в Киеве, но есть подвох
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Квартира расположена на третьем этаже
Многие люди арендуют квартиру и, как правило, тратят не это немало денег. Однако в Киеве сдают небольшую квартиру бесплатно, но при определенном условии.
Об этом говорится на портале по поиску жилья. Двухкомнатная квартира сдается возле метро Лукьяновская, ул.Якира, 20а.
Жилье сдают бесплатно мужчине с женщиной или другом, главное, чтобы могли сделать ремонт. На фото видно, что в квартире частично есть ремонт: заменены окна, балкон и ванная. Но остались косметические нюансы: поклеить обои, доделать пол и т.д.
К тому же жилье не имеет мебели, то есть человек должен заезжать со своей. Квартира расположена на 3 этаже в пятиэтажном доме. Состояние – после строительства.
"Условия такие, аренда в обмен на ремонтные работы, стройматериалы для ремонта оплачивается арендодателем. Аренда — бесплатная", — говорится в объявлении.
Отметим, что стоимость аренды на портале указана 1 тысячу грн, но это сделано, чтобы система пропустила объявление.
Также арендодатель отмечает, что арендаторы должны вести здоровый образ жизни без вредных привычек. На портале две фотографии самой квартиры, а другие — подъезд, дом и план самого жилья.
Напомним, в Одессе сдают треш-квартиру за копейки, но с интересным "бонусом". Арендаторы должны сделать ремонт.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре сдают "убитую" однушку, но за умеренные деньги и с приятным бонусом.