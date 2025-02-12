В Киеве посреди ночи произошла драка со стрельбой: что известно

О пострадавших не сообщалось

В Киеве произошла драка, которая закончилась стрельбой возле жилых домов. Инцидент произошел 11 февраля незадолго до полуночи на Мостицком массиве (Подольский район).

Об этом "Телеграфу" стало известно от осведомленных источников. Согласно данным очевидцев, началось всё с драки с участием примерно пяти человек около Новомостицкой, 2в.

В ходе драки один из участников достал пистолет и начал стрелять в воздух. После этого он сбежал в район улицы Наталии Ужвий, 2в и выстрелил там еще пару раз.

По данным очевидцев, молодой стрелок был одет в черную одежду и имел татуировку с пистолетом на виске. Он показывал удостоверение полиции, но не дал его сфотографировать.

Кроме того, на месте присутствовали еще двое мужчин и две несовершеннолетние девушки. Мужчины обвиняли девушек в якобы краже ключей от автомобиля.

Мостицкий массив

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве водитель авто выстрелил в голову из газового пистолета курьеру Glovo. Инцидент произошел возле метро "Звиренецкая" после того, как между водителем и курьером произошла перепалка. Курьера от травм спас шлем.