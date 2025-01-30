Мужчина получил смешной штраф за стрельбу возле детской площадки

Правонарушитель объяснил, что выстрелами отпугивал собак

В Днепропетровской области мужчина стрелял рядом с детской площадкой. Суд оштрафовал его на 51 гривну – меньше, чем стоит десяток яиц.

Инцидент произошел в городе Каменское на улице Образовательной на Днепрострое. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

"Как отмечается в материалах дела, 29 декабря, около 15:40, мужчина произвел выстрел из стартового пистолета на детской площадке, чем нарушил общественный порядок и покой граждан", — пишет автор публикации, подчеркивая, что стрельба произошла в дневное время.

Отмечается, что на судебном заседании он объяснил, что стрелял не на детской площадке, а рядом с домом. Он аргументировал свои действия необходимостью напугать стаю больших собак.

Днепровский районный суд признал стрелка виновным в совершении административного правонарушения по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), и наложил на него штраф в сумме 51 гривна. Кроме того, мужчине придется уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в Днепре мужчина ругался с коммунальщиками, используя нецензурную лексику, и угрожал им физической расправой, а затем начал стрельбу в воздух. Известно, что работники коммунальной службы производили ремонтные работы на улице.