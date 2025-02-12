У Києві серед ночі сталася бійка зі стріляниною: що відомо

Про постраждалих не повідомлялося

У Києві сталася бійка, яка закінчилася стріляниною біля житлових будинків. Інцидент стався 11 лютого незадовго до півночі на Мостицькому масиві (Подільський район).

Про це стало відомо від поінформованих джерел. За даними очевидців, почалося все з бійки за участю приблизно п’яти осіб біля Новомостицької, 2в.

Під час бійки один з учасників дістав пістолет і почав стріляти у повітря. Після цього він втік у район вулиці Наталії Ужвій, 2в та вистрілив там ще кілька разів.

За даними очевидців, молодий стрілець був одягнений у чорний одяг та мав татуювання з пістолетом на скроні. Він показував посвідчення поліції, але не дав його сфотографувати.

Крім того, на місці були ще двоє чоловіків і дві неповнолітні дівчини. Чоловіки звинувачували дівчат у нібито крадіжці ключів від автомобіля.

Мостицький масив

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві водій авто вистрілив у голову з газового пістолета кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро "Звіренецька" після того, як між водієм та кур’єром сталася суперечка. Кур’єра від травм урятував шолом.