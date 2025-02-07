Суд наказал мужчину штрафом за выстрел в человека в Полтавской области

Подозреваемый признал себя виновным и сотрудничал со следствием

Крюковский районный суд Полтавской области признал виновным мужчину в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины (Нанесение умышленных легких телесных повреждений) и назначил ему наказание в виде штрафа.

Об этом речь идет в приговоре, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Инцидент произошел 18 января 2025 года: между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора, в результате которой фигурант выхватил пневматический револьвер и произвел выстрел в голову потерпевшего. Пуля попала в лобную часть с правой стороны.

Данное ранение врачи отнесли к легким телесным повреждениям, которые не повлекли за собой ухудшение здоровья.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. В ходе досудебного расследования он сотрудничал со следствием — также он подавал заявление, в котором просил о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном производстве без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

На основании материалов дела суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 125 УК Украины и назначил ему штраф в виде 850 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как суд наказал дядю за жестокое воспитание племянника. Мужчина ударил мальчика кулаком.