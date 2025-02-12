Морозы постепенно будут отступать, но придут осадки. Прогноз погоды в Киеве на эти дни

Киевляне ощутили на себе 10 градусов мороза

Морозы, которые в эти дни в Киеве достигли -10 градусов, в течение 12-14 февраля будут постепенно расти до 0. Синоптики также предупреждают о дождях и, вероятно, гололеде.

Мелкие дожди со снегом будут идти только в пятницу. Они ожидаются во второй ее половине, согласно прогнозу от Meteofor.

Среда, 12 февраля, принесла в город не только переменную облачность, но и самые низкие морозы на этой рабочей неделе. Температура днем опустится до -5 градусов, а ночью она держалась на уровне -10 градусов. Наибольшие порывы ветра состоялись ночью — легкие 3 м/с.

Четверг, 13 февраля, обещает быть преимущественно ясным, но морозным. Воздух днем остынет до -1 градуса, а ночью — до -9 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабых 4 м/с.

А вот в пятницу, 14 февраля, будет идти мелкий снег с дождем. Осадки прогнозируются во второй половине суток. В течение обеда будет держаться 0, а ночью ожидается до -6 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются вечером — свежие 8 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины ожидается снегопад.