Деньги на генераторы от государства: кто может получить помощь и какие условия

На втором этапе заявки принимают и от предыдущих участников программ энергонезависимости

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ФЛП и юридические лица из микро- и малого бизнеса в Украине могут получить государственный грант на генераторы и другое энергооборудование. Для этого нужно отвечать требованиям относительно регистрации, налогов и работников и подать заявление до 27 ноября 2026 года включительно.

Условия получения поддержки прописаны в Постановлении Кабинета Министров Украины №1323 от 23.10.2026. Программа охватывает всю Украину без ограничений по направлению деятельности бизнеса и призвана помочь предпринимателям работать при отключении света и сохранить рабочие места.

Кто имеет право на грант и сколько выплатят

Одно из главных требований – бизнес должен быть зарегистрирован до 1 апреля 2026 года. За каждого работника должен быть уплачен единый социальный взнос (ЕСВ) не ниже минимального уровня. По состоянию на 1 ноября налоговых долгов быть не должно.

Сумма пособия зависит от количества официально трудоустроенных людей. Если в штате от одного до четырех работников предусмотрено 15 тысяч гривен. Бизнес с пятью-семью сотрудниками может получить 20 тысяч гривен, а с восемью-десятью – 30 тысяч гривен.

После использования гранта определенное количество работников следует хранить в течение трех месяцев. Если уволить людей раньше, полученную помощь придется вернуть.

На какое оборудование разрешено потратить деньги

Средства имеют целевое предназначение – энергетическая автономность бизнеса. За них можно приобрести генераторы, инверторы и аккумуляторные батареи. Также в список входят зарядные станции, устройства и источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения и системы резервного питания.

Средства разрешено направить также на монтаж и настройку энергооборудования Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Грантом можно оплатить работу мастеров, которые смонтируют и настроят приобретенное оборудование. Следовательно, поддержка покрывает как закупку техники, так и услуги, необходимые для ее установки и запуска.

Как присоединиться к программе на втором этапе

Сейчас идет вторая волна приема заявлений. Ее особенность – возможность обратиться за помощью даже для предпринимателей, уже получавших поддержку по подобным программам энергонезависимости ранее в 2026 году.

Для таких заявителей действует отдельное условие: деньги будут предоставлены, если в фонде остались свободные средства после первой волны выплат. Сам факт предварительного участия в программе в этом году больше не закрывает возможности подать заявление.

Первый этап прошел в октябре. Тогда документы принимали от бизнеса, еще не получавшего похожих грантов на энергонезависимость в 2026 году.

Как подать заявление

Откройте текущий счет со специальным режимом использования в банке: его IBAN указывается в заявлении. По изменениям, внесенным постановлением № 1323 (редакция Порядка от 27 октября) деньги перечисляют именно на такой счет.

Подайте заявление в Дії до 27 ноября включительно: лично, с квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной, основанной на квалифицированном сертификате. Данные о работниках, ЕСВ и долгах Дія проверяет в государственных реестрах.

Дождитесь денег. Государственный центр занятости перечисляет денежные средства уполномоченному банку в течение 10 рабочих дней со дня получения перечня получателей.

Купите оборудование безналично с этого счета на счет поставщика по счету-фактуре, договору или накладной. Можно несколькими платежами.

Вкладывайтесь в 90 календарных дней со дня зачисления: неиспользованный остаток банк вернет.

Если помощь использовали не по назначению, предоставили недостоверные данные или получили ее повторно, Порядок обязывает вернуть ее в полном объеме (п. 27).

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