Пакеты не займут весь ящик: простой трюк поможет сложить их компактно

Свободный край вместе с ручками поможет зафиксировать сверток

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Полиэтиленовые пакеты удобно хранить, если сложить каждый в плотный треугольник. Пользователь сети поделился лайфхаком, благодаря которому они занимают меньше места в ящике или другом пакете, а доставать их можно по одному.

Способ показали на странице tbt.ua в Instagram. Сначала пакет нужно расправить и сложить вдоль несколько раз – в видео говорится о четырех разах, – чтобы получить длинную, относительно узкую полоску.

Затем возьмите один край полоски и загните его примерно под углом 45°, сформировав первый треугольник. Продолжайте складывать его вдоль полоски, последовательно накладывая треугольники друг на друга до самого конца. В ролике на этом этапе отсчитывают семь сгибов.

Когда останется свободный "хвостик" с ручками, заправьте его внутрь треугольника или под отворот: так сверток не будет распадаться. Подровняйте края пальцами и положите сложенный пакет в ящик или другой пакет. По тому же принципу сложите остальные – каждый будет выглядеть как отдельный компактный треугольник.

Как сообщал "Телеграф", пластиковые крышки от упаковок влажных салфеток можно приспособить для выдачи пакетов и удобного доступа к содержимому коробки при бытовом хранении.