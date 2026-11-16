Это хозяйственное мыло отстирывает лучше: секрет цифр 65, 70 и 72%

Почему бруски с одинаковой маркировкой могут отличаться цветом и запахом

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Хозяйственное мыло остается популярным средством для стирки и уборки, однако на его брусках можно заметить разные цифры – 65, 70 или 72. Эта маркировка не случайна: она указывает на важную характеристику состава, от которой зависит доля основного моющего вещества.

Как указывает государственный стандарт ДСТУ 4544:2006, эти числа обозначают группу мыла по содержанию жирных кислот. Что означают эти показатели, чем отличаются бруски и действительно ли мыло с цифрой 72 эффективнее других, подробнее написал "Телеграф".

Качественное число рассчитывают на номинальную массу бруска 100 г Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что означают цифры 65, 70 и 72 на хозяйственном мыле

Эти числа указывают на так называемое качественное число – массу жирных кислот в пересчете на 100 г номинальной массы бруска. Чем выше показатель, тем больше доля основного моющего вещества в мыле.

Согласно стандарту, для хозяйственного мыла разных групп установлены следующие минимальные значения:

72% – не менее 70,5 г жирных кислот на 100 г бруска;

– не менее 70,5 г жирных кислот на 100 г бруска; 70% – не менее 69 г;

– не менее 69 г; 65% – не менее 64 г.

Итак, цифра на упаковке помогает понять, сколько жирных кислот содержится в мыле, но не является прямой оценкой его качества или эффективности во всех ситуациях.

Из чего изготавливают хозяйственное мыло

Основой хозяйственного мыла являются животные и растительные жиры, гидрированные жиры или их смеси, а также синтетические жирные кислоты. При обработке этого сырья щелочью образуются натриевые соли жирных кислот – именно они помогают удалять жир и загрязнения.

Помимо основного моющего вещества, в состав бруска входят вода и, в зависимости от рецептуры, различные добавки. Поэтому мыло с одинаковой маркировкой может отличаться внешним видом и свойствами.

Как сообщал "Телеграф", даже небольшие остатки хозяйственного мыла не стоит выбрасывать, ведь им можно найти полезное применение в быту. Один из простых лайфхаков поможет использовать обмылки для стирки.