"Втащили" ТЦК": в школе Киева дети насмехались над военными во время представления, официальная реакция (видео)

Офицер ВСУ назвал данную ситуацию "кризисом понимания"

В одной из школ Киева случился вопиющий случай, который возмутил украинское общество. Ученики на праздничное мероприятие подготовили выступление, в котором насмехались над ТЦК и унижали военных.

Соответствующий видеоролик появился в сети. На него обратил внимание офицер ВСУ Виталий Саранцев.

По его данным, ситуация произошла в школе 309. Комментируя видео, мужчина заявил, что по его мнению, такие сценарии — это "симптом серьезной проблемы".

"Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник. Как мы пришли к тому, что мобилизация – необходимый шаг для выживания страны – стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в кремле? Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный — враг, а "втащить" ему – проявление героизма, то всем нам – огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит…", — пишет он.

Что происходит на видео

На кадрах можно заметить одно из школьных мероприятий. Судя по убранству актового зала, можно предположить, что оно было приурочено к 14 февраля (День святого Валентина). Для мероприятия дети подготовили номер. Его суть полностью понять не представляется возможным из-за небольшой длительности видеоролика. Однако во время него ученик, переодетый в военный форму с надписью "ТЦК" выходит на сцену, а ему на встречу бросается парень в гражданской одежде. Он делает вид, что бьет в лицо военного и под аплодисменты уходит. Парня в военной форме уволакивают со сцены.

Реакция украинцев

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Под ним всего за несколько часов появилось десятки возмущенных комментариев. Многие украинцы требуют притянуть к ответственности педагогов и руководство учебного заведения.

Волна возмущения, к слову, добралась также и до официальной страницы школы.

Официальная реакция

"Телеграф" связался с 309 школой, где нам сообщили, что на ситуацию уже обратили внимание в Райадминистрации. Её представители уже провели беседу с директором школы. Часть сотрудников школы получили выговор, а заместители директора немедленно провели разъяснительную работу с персоналом.

Также там пообещали предоставить нам более подробный комментарий 18 февраля. Он будет опубликован на этой странице.

Реакция полиции

В полиции Киева также уже прокомментировали инцидент. Там сообщили, что ювенальные полицейские проводят проверку по данному факту.

"Информацию о праздничном мероприятии, на котором школьники представили зрителям представление с якобы избиением военного ТЦК, правоохранители обнаружили в соцсетях", — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами".

"Кроме того, управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая", — отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове произошел скандал в одной из школ.