Назвав "п’яним бидлом": у Києві водій маршрутки нахамив військовій з контузією

На допомогу жінці ніхто не прийшов

Водій маршрутки у Києві нахамив військовій з контузією. При цьому інші пасажири за неї заступатися не стали.

Своєю історією поділилася військовослужбовиця ЗСУ Ксенія Пономарьова у Facebook. Вона зазначила, що конкретний водій і раніше виганяв її з автобуса.

"Він мене впізнав, почекав, поки, стоячи біля нього, витягну посвідчення учасника бойових дій, і рвонув з зупинки. Кричати він почав одразу, переходячи на "ти". Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував і я впала", — написала жінка.

За словами Пономарьової, водій назвав її "п’яним бидлом", бо в неї через контузію уповільнені рухи. При цьому решта пасажирів маршрутки за неї заступатися не стала.

"В маршрутці їхали байдужість, зневага і страх. Віз цей компот хам, який промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників", — додала вона.

Вона зазначила, що йдеться про автобус 410 (Нивки — Почайна) з номерами "КА 8684 ММ".

Як повідомлялося раніше, в Одесі співробітники офісу побили жінку похилого віку, мати загиблого на війні військовослужбовця Збройних сил України. Водночас в організації заявляють, що це жінка побила їхню співробітницю.