"Шо ты здесь встала": обворованная пассажирка поезда заявила о хамстве вместо помощи, реакция Укрзализныци

Менеджмент компании обещал разобраться в ситуации

В одном из поездов компании "Укрзализныця" произошел очередной скандал между пассажиром и проводником.

Об этом пишет в Facebook потерпевшая Мария Сурженко. Женщина ехала из Хуста Закарпатской области во Львов в купе, одна. Поезд выехал в четверг, 6 февраля, в 21:38 и прибыл во Львов в пятницу, 7 февраля.

Что случилось

Сурженко пишет: она выставила будильник на телефоне на 4:20. Однако проснувшись за 10 минут до этого, она увидела, что двери в купе открыты, а телефона нет.

Женщина поняла, что телефон украли. Она обратилась к проводнику с просьбой вызвать полицию. Но в ответ, по ее словам, получила порцию хамства.

"Что я получила в ответ? "Украли? Иди просто поищи в купе", "Где я тебе возьму полицию?" Грубое хамство, совершенно неадекватное поведение по просьбе пассажира о помощи. Но дальше позора стало еще больше. В соседнем купе с проводницей находился начальник поезда, а проводница стоит возле его купе и разговаривает с ним. Я подбегаю к ней и получаю: "Шо ты тут стала? Ты шо, не видишь? Я разговариваю с начальником поезда", — так описывает ситуацию Сурженко.

Она повторила просьбу вызвать полицию, но проводница не унималась.

" "Где я тебе ее возьму? Как ты общаешься со мной?" А начальник поезда просто игнорирует ситуацию", — возмутилась Сурженко. Она добавила: другая проводница говорит, что вызвать полицию может только проводница того вагона, в котором она ехала. На просьбу дать телефон и позвонить в полицию был отказ, поскольку телефон "не работает".

В конце-концов, случайный пассажир дал женщине телефон, чтобы она вызвала полицию. Но на этом скандал не закончился: когда поезд прибыл во Львов, начальник состава стал блокировать Сурженко вход в вагон и отказался выполнять требования полиции. При этом, имело место еще и нарушение норм Закона Украины "О государственном языке".

"Я объясняю ситуацию, прошу проверить купе проводника, потому что имею подозрение: когда она зашла меня будить, увидела телефон и взяла его. И что происходит дальше? Начальник поезда физически блокирует вход в вагон, не позволяет пройти. С каких это пор "Укрзализныця" приватизировала пространство? Полиция требует его пропустить меня – он просто игнорирует. И весь этот цирк – на русском языке, вопреки закону", — возмутилась Сурженко.

Как отреагировали в "Укрзализныце"

На связь с Марией Сурженко вышел менеджер пассажирского направления компании Владислав Бондар. В комментариях к публикации он принес извинения за пережитый стресс, а также за поведение сотрудников, назвав его недопустимым.

Бондар пообещал провести расследование и проверку данного инцидента, а также принять соответствующие меры.

Как сообщал "Телеграф" ранее, с 1 февраля 2025 года в Украине поднялись цены на билеты на международные железнодорожные поездки в Польшу и Венгрию.