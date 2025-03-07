"Справку отменили, а платить пришлось": в Киеве разгорелся спор вокруг посещения бассейна

Мужчине все же пришлось заплатить деньги за справку

В Киеве разразился спор из-за требования медицинской справки для посещения бассейна в спортивном клубе. Несмотря на разъяснение Минздрава об отмене такой формы, клиентам все равно приходится получать или платить дополнительные средства на месте.

О ситуации рассказал пользователь в соцсетях, описав свой опыт в сети Sport Life. По его словам, по истечении срока действия предварительной справки он обратился к семейному врачу, выдавшему документ о том, что требовать справку незаконно.

Однако в клубе заявили, что таковыми являются правила посещения бассейна и без документа вход воспрещен.

Пользователь отметил, что ему пришлось заплатить 500 грн за получение справки прямо в клубе, поскольку отсутствие формы, которую Минздрав отменил, никоим образом не влияет на правила спортивного заведения.

В комментариях под постом пользователи поддерживают позицию автора и делятся опытом посещения подобных заведений.

"А в Запорожье в Спортлайфе не только справку требуют, но и первый раз проверяют тебя в темной комнате голого на наличие грибка – большего унижения не помню… Это был первый и последний раз. Абонемент не оформила".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на выходных, 8 и 9 марта, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, которые будут проходить в разных районах Киева.