Не только в Киеве: в еще одном городе Украины появилось такси, которое не будет возить мужчин

Безопасные поездки для женщин: новый формат такси появился в ряде крупных городов.

Сервис Uklon представил новую категорию поездок – "женское такси". Теперь пассажирки могут выбрать в приложении соответствующий класс, чтобы заказ выполнила именно водитель женщина. Эта услуга доступна в городе Львов, а также в Киеве, Днепре и Одессе.

Как сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на прессслужбу компании, внедрение нового класса призвано сделать передвижение по городу более комфортным, а также поощрить больше женщин присоединяться к платформе в роли водителей.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать свой пол в профиле Uklon. Если указано "женское" или "другое", категория "женское такси" станет доступной для заказа. Пользователи с пометкой "мужской" не смогут воспользоваться этой опцией.

В то же время водители не обязаны принимать заказы только в пределах этой категории – они могут выбирать любой доступный класс. Если на месте посадки окажется, что заказ сделал мужчина или группа пассажиров, не соответствующих указанной информации в профиле, водитель имеет право отменить поездку.

По данным Uklon, женщины составляют около 2% от общего количества водителей, сотрудничающих с сервисом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после резкого роста стоимости проезда в Киеве, в областях также пересматривают тарифы. В частности, в прифронтовом Николаеве.