Температура резко упадет, будут бушевать сильные ветры. Чего еще ожидать от погоды в Киеве

В течение четверга-субботы в столице Украины ожидается облачность, дожди, ветер и значительное снижение температуры

Погода в Киеве в ближайшие дни будет преимущественно облачной, местами дождливой. Кроме того, температура в городе постепенно будет снижаться и показатели могут зафиксироваться около +3 градусов.

Синоптики также предупреждают о порывах ветра, который будет бушевать каждый день. Однако с максимальной силой он прогнозируется в пятницу, сообщили в Meteofor.

Первая половина четверга, 13 марта, будет облачной, но сухой. Однако уже днем начнется мелкий дождь, который завершится только поздним вечером. Воздух днем прогреется до +16 градусов, а ночью температура зафиксировалась около +7 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром-вечером — свежие-сильные 9-11 м/с.

Пятница, 14 марта, принесет в город солнечную погоду, хотя иногда будут плавать облака. Дневная температура повысится до +15 градусов, а ночная упадет до +12 градусов. Максимальная сила ветра предполагается утром и днем – крепкие 12 м/с.

А в первый выходной на этой неделе, 15 марта, вернется сильная облачность и дожди. Мелкие осадки прогнозируются только ночью. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +8 градусов, а в ночное — +10 градусов. Наиболее ветрено будет в течение утра-вечера – свежие 9-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что температура в Киеве хоть и будет опускаться, однако в других регионах воздух прогреется до +23 градусов. Синоптики рассказали, когда и кому ждать еще большего потепления.