Весна решила отдохнуть. В Киеве прогнозируются двухдневные дожди

Начало апреля 2025 в Киеве отметится облачной и мокрой погодой

Киев в начале недели будет в плену облаков, дождя и несущественного похолодания. Синоптики прогнозируют, что осадки продержатся двое суток и иногда будут менять свою силу.

В то же время, в течение 31 марта-2 апреля порывы ветра не достигнут выше умеренных 6 м/с. Такой прогноз дали в Meteofor.

Понедельник, 31 марта, предполагается сильно облачным, но сухим. Этот день будет самым теплым среди других, ведь днем температура поднимется до +12 градусов, а ночью зафиксировалась около +8 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром-днем — слабые 5 м/с.

А вот во вторник, 1 апреля, с самой ночи и до позднего вечера будут идти дожди. Самыми интенсивными они будут утром и днем. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +9 градусов, хотя ночью будет теплее — +10 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Середина рабочей недели, 2 апреля, также будет мокрой, ведь все сутки прогнозируются мелкие дожди. Воздух днем прогреется до +10 градусов, а ночью до +7 градусов. Самые сильные ветры ожидаются вечером — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ждать украинцам в апреле. Синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом.