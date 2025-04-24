Россия оправдывает кровавый удар по Украине жуткими фейками

Традиционно, Россия не может признаться в совершении удара по гражданским в столице

Российские пропагандисты распространяют фейки в попытках оправдать свои массированные ночные ракетные удары по гражданским в Киеве и других городах Украины. Кроме того, они запускают в сеть невероятные выдумки, которые касаются пострадавших в этой атаке.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации. Россияне врут, что что удары по гражданским произошли якобы "из-за работы украинского ПВО".

"Пропагандистские ресурсы России традиционно утверждают, что удары по гражданским – это якобы следствие действий украинских ПВО, потому что армия России бьет "исключительно по военным целям", — пишет ЦПД.

Также пропагандисты распространяют выдумки о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских людей.

"Подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, чтобы попытаться снять с себя ответственность за откровенные террористические удары и убийства гражданских людей в Украине", — отмечают в ЦПД.

Детали атаки

В ночь на 24 апреля россияне атаковали Киев ракетами.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины, в результате взрывов произошли разрушения в жилых домах. Также возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, погибли 9, пострадали более 70 человек. В настоящее время идет спасательная операция в Святошинском районе Киева, где разрушен многоквартирный жилой дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 апреля россияне атаковали ракетами Украину. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко пишет, что под ударом были 9 регионов страны. В общей сложности спасатели уже ликвидировали около 40 очагов возгорания.