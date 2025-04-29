Киевляне требуют увольнения Валентины Гинзбург из-за масштабных злоупотреблений в медицине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Киеве набирает обороты общественная кампания с требованием немедленного увольнения директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.
Причина – многочисленные факты злоупотреблений, неэффективного использования бюджетных средств и циничного отношения к реабилитации военных.
К поддержке инициативы присоединились представители военных и ветеранского сообщества. В частности, публично поддержал петицию с требованием о необходимости увольнения Валентины Гинзбург ветеран, общественный деятель и волонтер Олег Симороз, присоединившийся к информационной кампании в социальных сетях.
Внимание общественности также привлекли недавние публикации военного, блогера и общественного деятеля Кирилла Сазонова, остро раскритиковавшего ситуацию.
В своих сообщениях Сазонов подчеркнул, что Валентина Гинзбург годами находится под политическим прикрытием заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Именно Поворозник, по данным Сазонова, фактически заблокировал вопрос об увольнении Гинзбург в 2023 году, несмотря на обнаруженные масштабные коррупционные нарушения.
Особое возмущение общественности вызвали следующие аспекты:
- в то время как в киевском бюджете находятся неиспользованными более 14 миллиардов гривен, в Павловской больнице объявлен сбор на обустройство бассейна для реабилитации военных на сумму 3,5 млн грн;
- главным врачам столичных больниц, по указанию Гинзбург, запрещено вести учет и лечение военных под предлогом того, что услуги "не компенсируются НСЗУ".
Напомним, по результатам работы Временной контрольной комиссии Киевсовета в 2023 году было зафиксировано:
- завышение стоимости реконструкций и медицинских закупок на сотни миллионов гривен;
- проведение работ без разрешений и проектной документации;
- саботаж предоставления информации и проверок использования средств.
На фоне этих фактов киевляне активно поддерживают петицию о немедленном освобождении от должности Валентины Гинзбург.
Общественность требует не только кадровых решений, но и привлечения к ответственности всех причастных к дерибану средств столичной медицины.