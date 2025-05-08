Гусыня в киевском метро стала звездой TikTok: как птица завоевала популярность (видео)

Как оказалось, эта птица является местной знаменитостью в столице

Как часто в интернете появляются неожиданные курьезы, которые становятся вирусными, и этот случай в Киевском метро не стал исключением. На станции Демеевская неожиданно появился гусь, который привлек внимание не только пассажиров, но и пользователей соцсетей.

Данное видео было показано в TikTok. Автор в шутку спросил свою девушку, можно ли забрать домой такого любимца.

Как выяснилось впоследствии, эта птица — Марта, уже давно ставшая местной знаменитостью и обладающая уже владельцем. "Ее хозяин у входа в метро продает фрукты и овощи. И иногда берет ее с собой", — отметил один из пользователей, узнавший птицу. Такое "гусиное" сопровождение не оставил равнодушными наблюдавших за Мартой в метро.

Другие комментарии быстро начали появляться в сети: "Где он находится? Я его заберу!", – написал один из пользователей, явно пораженный такой ситуацией.

"Га га га", — в шутку прокомментировал видео пользователь по имени "Гусик". Другой украинец отметил, что этот курьезный момент в метро значительно поднял настроение просматривавшим TikTok.

Но не все рады такой неожиданной встрече: "Детская травма только при виде гуся говорит мне бежать", — посмеялась девушка.

Этот курьезный момент покорил сердца многих и киевляне и все пользователи соцсети не могли не поделиться смешными и милыми комментариями о "гусе в метро". Настоящая звезда метрополитена!

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