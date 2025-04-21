Самая маленькая квадроберка в Украине: появилось видео девочки-собачки

Курьез не оставил равнодушными многих пользователей соцсети

Малыши довольно часто удивляют нас своими проделками — и не всегда они безопасны или предсказуемы. Одно из таких видео стало хитом соцсетей: маленькая девочка пьет воду прямо из собачьей миски.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok. Автор подписала его так: "Пасхальный квадробер".

Курьез не оставил равнодушными многих пользователей соцсети. Одни — смеются, другие — выражают обеспокоенность.

"Глисты!", — негативно прокомментировал украинец, в то же время указывая на возможные негативные последствия такого поступка.

Другие же не удержались от юмора: "С этим видео можно сразу идти в "Супер маму"".

Несколько пользователей даже провели параллели с похмельными "развлечениями".

"Когда после бодуна ищешь воду, а ее нет в "правильном" месте", — посмеялась украинка. Другая женщина тоже пошутила, мол, "ты не ты, когда сушит".

Не обошлось и без приколов в адрес самого пса. "Это проблемы собаки, которая не смотрит за своими мисками", — иронично написала пользовательница.

Видео вызвало оживленное обсуждение, а девочка стала неожиданной героиней дня. Как видим, детская любознательность иногда способна создать настоящий хит в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что такса, старательно копавшая землю, насмешила сеть. Пользователи шутили о метро на Виноградаре и редкоземельных ресурсах.