Копает метро на Виноградарь: усердная такса насмешила сеть (видео)

Сотрудник года живет в Киеве

Долгожданному метро на Виноградарь быть, поскольку за дело взялся новый сотрудник — пес Бублик. Пес породы такса показал чудеса трудолюбия и такими темпами может проложить "гиперлуп" до Китая по короткому пути или найти все припрятанные редкоземельные металлы.

Курьезным видео поделился пользователь tik-tok bouble_v. Он пошутил, что метро на Виноградарь такими темпами будет к концу года.

На коротком видео показано, что Бублик настолько увлекся любимым занятием, что выкопал ямку больше, чем он сам.

Пользователи сети оценили трудолюбие и домашнего любимца. А некоторые отметили, что там наверняка засел крот.

Как известно, собаки породы такса изначально была выведена для охоты на норных животных, вроде барсуков и лисиц. Этим объясняется ее внешний вид, напоминающий "сосиску".

Однако несмотря на то, что лапки у них короткие, они достаточно сильные. Когти при этом приспособлены к рытью земли. Даже те животные, которые выросли исключительно в городских условиях все равно имеют стремление что-то копать на уровне инстинкта.

Для таксы нормально выкопать ямку глубиной в 20-40 сантиметров, но если ее намерения серьезные, то и метр будет не пределом. Конечно все зависит от того, насколько почва подходит для рытья.

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