Собака-калитку-открывака смешно проучила любителей скоростной езды (курьезное видео)

Четвероногий смешно проучил любителей мотоциклов

В сети набирает популярность забавное видео, на котором зафиксирован смешной, а главное неожиданный момент на деревенском подворье. Собака показала настоящие таланты "хранителя территории".

Она изрядно проучила мотоциклиста, который, похоже, любит ездить по сельским улочкам на своем двухколеснике. На видеозаписи, сделанной, вероятно, уличной камерой наблюдения, видно обычное сельское хозяйство. Во дворе находится белая собака, которая пристально следит за происходящим вокруг его территории.

В какой-то момент у ворот проезжает мужчина на мотоцикле. Реакция собаки была молниеносной — она выпрыгивает и на полной скорости "открывает" ворота ударом лап, в результате чего мотоциклист падает на землю.

После своего "подвига" пес мгновенно исчезает с места происшествия, понимая, что совершил что-то не совсем правильное. Похоже, он сам не ожидал такого развития событий. Чем закончилось это происшествие и получил ли четырехлапый "герой" наказание за свой поступок — остается неизвестным. Однако комментарии под этим видео традиционно стали отдельным видом искусства.

"Пусть не шныряют под воротами"

"Невиноват, он сам пришел"

"Но главное убегает, потому что знает, что что-то пошло не так"

"Ха! И сразу убегает! Собака это не кот! Кот бы еще и загрыз!"

"Ничего было песику шишки тыкать через забор…"

"Доездился шумахер"

"Так он хозяина так встречает, потому что нечего с пустыми руками ездить"

"Он что, по тротуару ехал?"

"То, что называется, от судьбы не уйдешь"

"Видимо, собаку достал этот сосед"

"Нечего пугать людей дырчанием. Молодец песик"

"Нечего пугать дырчанием, собачка думал шахед летит…"

"Да это же пес Дец!"

"А псина все просчитал. Ай, молодец"

Напомним, в Киеве продают собак с забавным названием. Мама щенков из Китая, а папа – из Германии.