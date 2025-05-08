Гуска в київському метро стала зіркою TikTok: як птаха завоювала популярність (відео)

Як виявилося, ця птаха є місцевою знаменитістю в столиці

Як часто в інтернеті з'являються несподівані курйози, що стають вірусними, і цей випадок у Київському метро не став винятком. На станції Деміївська несподівано з'явився гусак, який привернув увагу не лише пасажирів, а й користувачів соцмереж.

Дане відео показали в TikTok. Автор жартома запитав у своєї дівчини, чи можна забрати додому такого улюбленця.

Як з'ясувалося згодом, цей птах — Марта, яка вже давно стала місцевою знаменитістю та має вже власника. "Її господар біля входу в метро продає фрукти та овочі. І іноді бере її з собою", — зазначив один з користувачів, який впізнав птаха. Такий "гусячий" супровід не залишив байдужими тих, хто спостерігав за Мартою в метро.

Інші коментарі швидко почали з'являтися в мережі: "Де він знаходиться? Я його заберу!", — написав один з користувачів, явно вражений такою ситуацією.

"Га га га", — жартома прокоментував відео користувач на ім'я "Гусик". Інший українець зазначив, що цей курйозний момент у метро значно підняв настрій усім, хто переглядав TikTok.

Але не всі раді такій несподіваній зустрічі: "Дитяча травма тільки побачивши гусака каже мені тікати", — посміялася жінка.

Цей курйозний момент підкорив серця багатьох і кияни та всі користувачі соцмережі не могли не поділитися смішними й милими коментарями про "гуску в метро". Справжня зірка метрополітену!

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