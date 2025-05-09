В Киеве с 12 мая стартует обязательная регистрация собак: что нужно знать владельцам

Киев вводит учет домашних животных

С понедельника, 12 мая, в Киеве запускается обязательная регистрация собак. Процедуру будут проводить во всех ЦПАУ города. Владельцам выдадут специальное удостоверение и присвоят уникальный номер.

Котов регистрировать не обязательно – это можно сделать по желанию. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

Коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины" ввело новый сервис регистрации домашних питомцев. Директор предприятия Сергей Сабуров пояснил, что регистрация, прежде всего, повышает безопасность животных – если собака потеряется, шансы быстро вернуть ее домой значительно возрастут.

Для оформления документов владельцу нужно только заполнить форму № 1, которую дадут в ЦПАУ, и предоставить квитанцию об оплате. Относительно стоимости данной услуги на Официальном портале Киева не указывается такая информация. Однако известно, что в 2019 году (более 5 лет назад!) регистрация животных была бесплатной, но владельцы должны были оплатить изготовление жетона — 35 грн за кошек и 45 — за собак.

После регистрации хозяин получит удостоверение, подтверждающее право собственности на животное. Город получит точные данные о количестве домашних животных в Киеве. Это поможет лучше планировать развитие городской инфраструктуры и контролировать соблюдение ветеринарных норм.

Сервис будет доступен с 12 мая во всех центрах предоставления административных услуг.

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