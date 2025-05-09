У Києві з 12 травня стартує обов'язкова реєстрація собак: що потрібно знати власникам

Київ впроваджує облік домашніх тварин

З понеділка, 12 травня, у Києві запускають обов'язкову реєстрацію собак. Процедуру проводитимуть у всіх ЦНАПах міста. Власникам видадуть спеціальне посвідчення та присвоять тварині унікальний номер.

Котів реєструвати не обов'язково – це можна зробити за бажанням. Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" запровадило новий сервіс реєстрації домашніх улюбленців. Директор підприємства Сергій Сабуров пояснив, що реєстрація насамперед підвищує безпеку тварин – якщо собака загубиться, шанси швидко повернути її додому значно зростають.

Для оформлення документів власнику потрібно лише заповнити форму № 1, яку дадуть у ЦНАПі, та надати квитанцію про оплату. Щодо вартості даної послуги, то на Офіційному порталі Києва не вказується така інформація. Проте відомо, що у 2019 році (понад 5 років тому!) реєстрація тварин була безкоштовною, але власники мали сплатити за виготовлення жетона — 35 грн за котів і 45 — за собак.

Після реєстрації господар отримає посвідчення, що підтверджує право власності на тварину. Місто натомість отримає точні дані про кількість домашніх тварин у Києві. Це допоможе краще планувати розвиток міської інфраструктури та контролювати дотримання ветеринарних норм.

Сервіс буде доступний з 12 травня в усіх Центрах надання адміністративних послуг міста.

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