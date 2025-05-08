Где в Киеве пожарить шашлык в мае: лучшие зоны для пикников

Не выезжая из города, можно отлично отдохнуть на природе

В Киеве существует более 40 официально обустроенных зон для пикников, где разрешено жарить шашлыки. Эти места оборудованы беседками, мангалами, столами, лавками и мусорными баками, а также часто имеют дополнительные удобства, такие как детские площадки и прокат снаряжения.

"Телеграф" рассказывает, где можно отдохнуть на природе, не выезжая за город. Некоторые из самых популярных локаций.

ВДНХ

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1

Здесь есть специально обустроенные BBQ-зоны с беседками и мангалами. Дрова можно приобрести на месте, но уголь и решетки следует брать с собой. Есть возможность поиграть в волейбол или в бадминтон.

Стоимость аренды

До 15 человек — 1500 грн

До 25 человек — 2500 грн

До 40 человек — 3000 грн

До 100 человек — 7000 грн

Гидропарк

Адрес: острова на Днепре

Здесь есть несколько оборудованных зон для пикников и барбекю, пляжи, спортивные площадки и кафе. Парк является одним из самых популярных мест отдыха среди киевлян и гостей города.

В Гидропарке доступны как бесплатные самодельные столики и скамейки, так и удобные барбекю-зоны. Есть возможность арендовать беседки для компаний от 8 до 25 человек или пикник-зоны, вмещающие до 45 человек. Все беседки оборудованы деревянными столами, скамьями и большими мангалами. На месте можно купить дрова и уголь.

Цены на аренду беседок необходимо уточнять.

Позняки

Адрес: улица Уютная, 4Б

На Позняках, рядом с озером Прирва, обустроены уютные деревянные беседки, где можно пожарить шашлык, искупаться или порыбачить. Для празднования с большим количеством гостей доступна аренда всей локации.

Стоимость: от 1500 грн для 10 человек и до 2000 грн для компании до 20 человек.

Труханов остров

Адрес: остановка парк Муромец, по улице Трухановская

Гриль-зона "Киев" на Трухановом острове — идеальное место для отдыха на природе без необходимости покидать город. Здесь можно устроить барбекю, порыбачить, поиграть с друзьями в волейбол или просто расслабиться на открытом воздухе.

Стоимость аренды: 900 грн для компании до 10 человек, 1500 грн — до 20 человек.

На Оболони у залива Верблюд

На Оболони, в районе Верблюжьего залива, обустроено несколько удобных локаций для отдыха на природе. Здесь можно арендовать как бюджетные столики с палатками, так и комфортные беседки со всеми удобствами – туалетами, умывальниками и даже куполом.

Гриль-зона "Причал"

Находится в заливе Верблюд – просторная территория с беседками (до 60 человек), баней, выходом в лес и пляж. Отдыхать здесь можно круглый год.

Стоимость зависит от типа беседки (открытая, закрытая, с куполом).

База отдыха "Поплавок"

Адрес: ул. Приречная, 30а

Беседки на 6-25 человек. Цены зависят от вместительности и типа.

База "Изумрудная"

Адрес: ул. Приречная, 37

Цены — от 800 грн, от 4 до 70 человек.

Парк Совки

Комплекс "Sovki Grill" находится вблизи станций метро Житомирская и Святошино. Здесь есть новые беседки, а также есть удобства, такие как туалеты и умывальники.

Для детей обустроена площадка, а неподалеку – батуты, веревочный парк и зона для лазертага.

Стоимость аренды беседок следует уточнять.

Зона отдыха "Живописная"

Гриль-зона "Живописная" расположена возле Святошинских прудов, на 5-й просеке, рядом с озером "Верховина". Это место сочетает комфортный отдых с разнообразием активностей для всей семьи.

Для детей здесь не только площадка, но и аниматоры, аквагрим и тематические развлечения. Ухоженные беседки, чистые санузлы, мусорные контейнеры и обустроенная зона для спортивных игр обеспечивают удобство.

Цена аренды зависит от компании. Стоимость нужно уточнять.

Следует отметить, что разведение огня за пределами специально отведенных зон запрещено и наказывается штрафами. Согласно ст. 77 КУоАП, нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа от 1530 до 4590 грн для граждан.

Ранее "Телеграф" писал о 5 лучших локациях для прогулки на выходных в Киеве. Парки и сады, для того чтобы отдохнуть и полюбоваться природой.