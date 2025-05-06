В Киеве могут варварски снести редкий исторический дом на Лукьяновке: что о нем известно (фото)

Сейчас дом пустует, часто страдает от пожаров, которые, вероятно, вызывают бездомные

Здание бывшего Лукьяновского полицейского участка сейчас обшивают минеральной ватой, несмотря на обещания о "высоких стандартах реставрации". Ее построили в 1901 году по проекту известного киевского архитектора Иполита Николаева.

Историческая постройка расположена на улице Сечевых Стрельцов, 91 и известна своим характерным желтым кирпичом. Об этом сообщил телохранитель Дмитрий Перов.

В 2013 году это здание вывели из коммунальной собственности и планировали снести. Однако, благодаря вмешательству Киевской городской прокуратуры, ее удалось вернуть городу и дать еще один шанс на сохранение.

В ноябре 2024 года Департамент охраны культурного наследия КГВА утвердил проект реставрационного ремонта, который, по словам работников, должен включать комплекс работ по бережному восстановлению фасадов и интерьеров в соответствии с самыми высокими современными нормами. Тогда же в ведомстве пообещали, что здание получит статус памятника архитектуры, что обезопасит его от дальнейшего разрушения.

Однако спустя полгода этот статус так и не был присвоен. "Происходящее внутри скрыто за нарисованной ширмой, которая имитирует фасад. А работы по оклейке более 120-летнего здания минеральной ватой — далеки, очевидно, от самых высоких реставрационных стандартов…", — отметил Дмитрий Перов.

Что известно об историческом здании в Шевченковском районе Киева

По информации "Википедии", дом Лукьяновского полицейского участка был построен по проекту архитектора Ипполита Николаева — сына известного академика архитектуры Владимира Николаева. Его композиция отличается рельефным декором из кирпичной кладки. В разное время здесь размещались участковая канцелярия, квартира полицейского пристава, цейхгауз, казармы для городовых, столовая и камеры предварительного заключения.

Дом Лукьяновского полицейского участка

Это здание выполняло функции полицейского участка еще с дореволюционного времени и оставалось таким в первые десятилетия советской власти, пока милиция не покинула его в 1958 году. В период независимости Украины сооружение неоднократно меняло владельцев и приходило в упадок.

По состоянию на 2024 год дом стоит пустырем, часто страдает от пожаров, которые, вероятно, вызывают поселившиеся внутри бездомные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевском Подоле под угрозой сноса оказалось историческое здание — бывшая "лесопилка Снежка". На ее месте планируют построить жилищный комплекс с торгово-развлекательными объектами.