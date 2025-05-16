Сезон дождей в Киеве скоро завершится. Снимут ли горожане куртки в конце недели

Пока в Киеве держится облачность и идут дожди, но этими днями погода изменится

Киев продолжает "наслаждаться" прохладной и мокрой погодой. Однако в конце недели синоптики прогнозируют, что город постепенно будут покидать облака, а температура будет расти.

В течение 16-18 мая местами будут бушевать свежие ветры, сила которых будет достигать 8-9 м/с. Об этом сообщили в Meteofor.

В пятницу, 16 мая, ожидаются сплошная облачность и суточные дожди. Самые интенсивные осадки прогнозируются ночью и днем. Днем температура повысится до +8 градусов, хотя ночью она держалась около +12 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

На следующий день, 17 мая, погода не изменится, потому что всю субботу будет держаться облачность и будут идти дожди. Во второй половине суток прогнозируются самые сильные осадки среди этого дня. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +13 градусов, а ночью упадут до +7 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются днем – свежие 8 м/с.

А уже в воскресенье, 18 мая, солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, а дождей не будет. Дневная температура достигнет +16 градусов, а ночная опустится до +9 градусов. Самые сильные ветры будут бушевать утром и днем — свежие 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину ворвется настоящая летняя погода.