Как в джунглях. Когда в Киев придет дождливая, но жаркая погода

Температура в Киеве будет держаться в среднем около +25 градусов, вместе с тем прогнозируют мелкие дожди и свежий ветер

Погода в Киеве нестабильная — то ясно, то облака вместе с дождями и ветрами. В ближайшие дни осадки будут идти лишь вечером вторника и ночью среды, хотя они будут мелкими.

Температура в течение 3-5 июня днем будет колебаться в пределах +23…28 градусов. Тем временем, ночью термометры будут показывать от +14 до +19 градусов, как передали в Meteofor.

По словам синоптиков, вторник, 3 июня, ожидается умеренно облачным, теплым, немного мокрым и ветреным. Осадки в этот день будут идти только вечером и они будут мелкими. Температура воздуха в дневное время вырастет до +28 градусов, а ночью — упадет до +19 градусов. Во второй половине дня будут бушевать свежие ветры — до 8 м/с.

В среду, 4 июня, будет почти такая же погода, как в предыдущий день. Мелкие дожди должны пройти только ночью. Дневная температура повысится до +23 градусов, а ночная опустится до +16 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются в течение ночи дня — свежие-крепкие 8-11 м/с.

Уже в четверг, 5 июня, облаков на небе будет меньше, а дождей вообще не прогнозируется. Воздух в этот день прогреется до +27 градусов, а ночью остынет до +14 градусов. В течение утра-вечера будут бушевать свежие ветры до 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в течение 3 июня ждать грозовые дожди, град и сильный ветер.