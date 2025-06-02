Все кары небесные: где ждать грозовые дожди, град и шквалистый ветер 3 июня

Метеорологи предупредили об ухудшении погоды

В некоторых регионах Украины пройдут дожди с грозами, в других – ожидается жара. В части областей высокая температура и осадки будут одновременно, что может привести к выпадению града и шквальному ветру.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Атмосферный фронт традиционно зайдет к нам из Европы.

Во вторник, 3 июня, прохладнее всего будет в западных регионах. Там ртутные столбики не смогут преодолеть отметку в +23 градуса. Только в Ужгороде, где традиционно самая теплая погода на западе нашей страны, воздух прогреется до +25. Ночь будет по-летнему теплой +14… +17 градусов.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях максимальная температура составит +28 градусов, в Житомирской — на пару градусов холоднее. На остальной территории Украины ожидается жара до +31 градуса. На юге даже ночью будет +17… +19.

На западе и севере ожидаются дожди с грозами, хотя сильные осадки прольются только в Волынской, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях. Метеорологи предупреждают, что в отдельных районах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В Киеве прогнозируют +26… +28 градусов, а в ночное время температура упадет до +15… +17. Что касается осадков, они выпадут днем в виде кратковременных дождей. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В столице и области также объявлен I уровень опасности из-за потенциальной угрозы шквалов и града, которые могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.