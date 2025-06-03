Як в джунглях. Коли у Київ прийде дощова, але спекотна погода

Температура у Києві триматиметься в середньому біля +25 градусів, разом з тим прогнозують дрібні дощі та свіжий вітер

Погода в Києві нестабільна — то ясно, то хмари разом з дощами та вітрами. Найближчими днями опади йтимуть лише ввечері вівторка та вночі середи, хоча вони будуть дрібними.

Температура протягом 3-5 червня вдень коливатиметься в межах +23…28 градусів. Тим часом вночі термометри показуватимуть від +14 до +19 градусів, як передали в Meteofor.

За словами синоптиків, вівторок, 3 червня, очікується помірно хмарним, теплим, трошки мокрим та вітряним. Опади в цей день йтимуть лише ввечері й вони будуть дрібними. Температура повітря у денний час виросте до +28 градусів, а вночі — впаде до +19 градусів. У другій половині дня вируватимуть свіжі вітри — до 8 м/с.

У середу, 4 червня, буде майже така сама погода, як у попередній день. Дрібні дощі мають пройти лише вночі. Денна температура підвищиться до +23 градусів, а нічна опуститься до +16 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються протягом ночі-дня — свіжі-міцні 8-11 м/с.

Вже в четвер, 5 червня, хмар на небі буде менше, а дощів взагалі не прогнозується. Повітря в цей день прогріється до +27 градусів, а вночі охолоне до +14 градусів. Упродовж ранку-вечора вируватимуть свіжі вітри до 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де протягом 3 червня чекати на грозові дощі, град та сильний вітер.