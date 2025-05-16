Ягоды и овощи будут "золотые": что ждет украинцев после погодных качелей

Весенняя ненастье в Украине приведет к росту цен на овощи и фрукты минимум на 30% и импорт не сможет сдержать это подорожание, прогнозирует Руслан Голуб

Погода в Украине в апреле и мае удивляла своими показателями — шел снег, ударили сильные морозы, а сейчас заливает дождями. Украинцы обеспокоены тем, что холодная пора уничтожает урожай. А что же будет с ценами?

Об этом "Телеграф" поговорил с владельцем СООО " Энограй" Русланом Голубем. Он поделился возможными прогнозами относительно цен, рассказал, какие фрукты взлетят в цене, а что будет дешеветь.

Прогнозы будут позже, но цены таки увеличатся

По его словам, приблизительные цифры можно будет сказать, когда закончится май, но они однозначно увеличатся. Он говорит, что ориентировочно это будет минимум 30 процентов

Поможет ли импорт сдержать цены

На вопрос, можно ли будет урегулировать цены за счет импортных овощей и фруктов, аграрий ответил, что нельзя. Он добавил, что в Украине цены ниже на овощи и фрукты.

"По разным продуктам будет разная цена. Но у нас внутренняя цена была ниже, чем европейская. И при импорте продуктов цена выросла", — пояснил Голубь.

Как импорт повлияет на местных аграриев

По словам Руслана Голубя, украинские аграрии пострадают из-за недополучения урожая, но импортируемые овощи не повлияют.

"Аграрии пострадают, что не получат урожая. Но с точки зрения рынка, они должны заполняться. Они пострадают только в финансовом плане, что не получат доход, не получат валовую выручку. То есть они пойдут в убыток, потому что не получают того урожая, который бы должны были получать. Увеличение цены им не компенсирует потери", — подчеркнул он.

Сколько будет стоить сварить борщ

Относительно заявлений народного депутата Михаила Цимбалюка о подорожании "борщевого набора" из-за заморозков, руководитель "Энограя" выразил сомнения в компетентности политиков оценивать такие вещи.

"Нельзя оценить урожай моркови, столовой свеклы, потому что, например, капуста еще высаживается. Если вам скажут, то это будет пальцем в небо по борщевому набору. Потому что они не имеют объективной цифры, хотя бы примерно оценить более-менее, чтобы попасть в цену. Сегодня капуста, которая стоит 70 гривен килограмм, то она не вырастет, она упадет. Она не будет стоить 70 гривен килограмм", — отметил Голубь.

Добавим, сколько стоит в мае 2025 года сварить борщ. Как показывает наша инфографика, для приготовления 3-литровой кастрюли борща необходимо потратить 144,19 гривен.

Черешни будут "золотыми"

На вопрос о региональных различиях и заморозках, то Голубь отметил, что пострадали все регионы Украины, но больше всего — западные области.

"Заморозки были по всей Украине, у кого-то больше, у кого-то меньше, но Запад Украины, там раньше цветения, они больше пострадали. Пострадала и не оккупированная Херсонская область, Правобережье Херсонской области, Николаевская область, Запорожье и область также, но больше пострадали те регионы, где цветение было раньше", — пояснил аграрий.

По его прогнозам, в первую очередь вырастут цены на фрукты. В частности, подорожает черешня.

Ранее "Телеграф" писал, что весенние заморозки ударят по ценам на три популярных фрукта.