Беспощадный удар по урожаю. Непогода наделала беды на огородах украинцев (видео)

Фермеры уже подсчитывают убытки

После значительных майских заморозков некоторые населенные пункты западных регионов накрыл сильный ливень. Чрезмерные осадки привели к затоплению огородов и фермерских насаждений.

Об этом сообщают местные жители Белогорья Хмельницкой области. По их словам, ливень начался еще 26 мая и продолжался почти сутки, затопив огороды, дворы и сады.

"Непогода наделала беды в Белогорье. Огороды затопило до колен", — говорится в сообщении.

На видео видно, что вода буквально лилась по дорогам, словно река. Дворы также сильно затопили, вероятно, сильно пострадали и подвалы, где обычно в селах хранят консервацию и овощи.

Люди в отчаянии от непогоды, ведь только начали овощи отходить от заморозков, как их залило водой. Фермеры уже подсчитывают убытки и прогнозируют значительное подорожание и скачок цен.

"Последствия вчерашнего ливня на Шепетовщине. Людям заливало огороды и теплички в Белогорье. А если вспомнить, что в мае много овощей померзло, а теперь залито водой, на осень-зиму цены на овощи будут космос", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что люди пытаются откачивать воду из угодий, чтобы хоть как-то спасти урожай. Но учитывая масштабы подтопления, овощи пострадали сильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие регионы больше всего пострадали от заморозков в мае.