Из-за массированного удара по Киеву пострадала древняя святыня времён Киевской Руси: повреждена часть памятника (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 512
Последствия показал министр культуры
В ночь на 10 июня в результате очередной российской атаки был поврежден Софийский собор в Киеве. Разрушение претерпела главная апсида.
Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий на своей странице в Facebook.
"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыню, которая пережила столетие и символизирует рождение нашей государственности", — написал министр.
По его словам, взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде Софийского собора. София Киевская, построенная в XI веке, считается духовным и культурным символом Украины — одним из главных артефактов, олицетворяющей тысячелетнюю историю украинской государственности.
Отметим, что собор является памятником национального значения и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Николай Точицкий также сообщил, что в результате атаки пострадала и Одесская киностудия. Были повреждены павильоны, складские помещения, декорации и транспорт, уничтожены декорации к фильму "Довженко" — проекту, посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.
"Россия воюет не только с нашими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего", — подчеркнул министр.
Ранее "Телеграф" показал, как выглядит Киев после масштабного обстрела. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, к утру небо над столицей затянуто черным дымом.