Через масований удар по Києву постраждала стародавня святиня часів Київської Русі: пошкоджено частину пам’ятки (фото)
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Наслідки показав міністр культури
У ніч на 10 червня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено Софійський собор у Києві. Руйнування зазнала головна апсида.
Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький на своїй сторінці у Facebook.
"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності", — написав міністр.
За його словами, вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді Софійського собору. Софія Київська, зведена у XI столітті, вважається духовним і культурним символом України — одним із головних артефактів, що втілює тисячолітню історію української державності.
Зазначимо, що собор є пам’яткою національного значення та занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Микола Точицький також повідомив, що внаслідок атаки постраждала й Одеська кіностудія. Було пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та транспорт, знищено декорації до фільму "Довженко" — проєкту, присвяченого видатному українському режисерові.
"Росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього", — підкреслив міністр.
Раніше "Телеграф" показав, який вигляд має Київ після масштабного обстрілу. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, на ранок небо над столицею затягнуте чорним димом.