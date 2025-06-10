Киев затянуло дымом после ночной атаки: где загрязнение воздуха достигло вредного уровня

Жителям некоторых районов лучше закрыть плотно окна

Киев окутал густым дымом после масштабной российской атаки в ночь на вторник, 10 июня. Обстрелы привели к нескольким серьезным пожарам в украинской столице, из-за чего небо над городом потемнело от черного дыма.

По данным сайта SaveEcoBot, максимальный индекс загрязнения атмосферы в семь утра достиг отметки 139 (датчик установлен на улице Михаила Драгоманова). Такой уровень означает вредное состояние воздуха для чувствительных категорий людей.

Худшая ситуация сложилась в Голосеевском районе, а также на Позняках. По предварительным сведениям, в результате ночных обстрелов пострадали четыре человека. В результате ночной атаки повреждения получили 7 из 10 районов Киева, сообщил Виталий Кличко.

Эксперты при достижении такого уровня загрязненности воздуха рекомендуют закрыть окна в своих домах и провести влажную уборку. Также советуют пить больше воды и включить воздухоочистители, если таковые есть.

От прогулок на улице лучше воздержаться от улучшения ситуации. Особенно это касается людей с проблемами дыхательной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве масштабный пожар. Густой дым видно в одном из районов столицы.