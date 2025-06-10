Россияне атакуют ракетами и дронами: взрывы прогремели в Киеве и не только (обновляется)

Почти всей территории страны объявлена воздушная тревога

В ночь на вторник 10 июня россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и "шахедами". Комбинированная атака началась сразу на несколько городов.

А почти всей территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают мониторы и Воздушные Силы ВСУ.

2:50 В Киеве в нескольких местах зафиксированы пожары и есть вызовы врачей. В Одессе известно о по меньшей мере одном погибшем, кроме того появлялась неподтвержденная информация, что после атаки мог пострадать зоопарк.

upd 2:20 В КГГА сообщили, что повреждения зафиксированы в трех районах Киева — Деснянском, Оболонском и Шевченковском.

upd: По данным мониторинговых групп, в сторону Киева движется еще около 10 дронов.

Россияне около 1:30 ударили дронами по Одессе, вследствие прилета пострадало здание роддома. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Впрочем, они есть в соседних жилых домах — по крайней мере у одного мужчины осколочные ранения.

Около 2:00 несколько баллистических ракет были запущены с Воронежской области. Мониторинговые группы зафиксировали три или четыре ракеты. По предварительной информации они были перехвачены ПВО. В районе столицы также наблюдаются несколько БПЛА, а потому взрывов может быть больше.

Городской глава Виталий Кличко сообщил о падении дрона в Деснянском районе. Также появились сообщения о сильном пожаре в Борисполе, предварительно из-за прилета.

Напомним, что во время ракетной атаки в ночь на 9 июня, а затем утром во время обстрела "Кинжалами", на Ровенщине раздались взрывы. Под ударом оказался город Дубно. "Телеграф" писал, чем этот город интересен как цель для россиян.