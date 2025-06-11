Автобус перевернулся на бок в Киеве: подробности ужасного ДТП (видео)

На месте работают все необходимые службы

В Киеве произошла серьезная авария на Голосеевском проспекте. ДТП сняли между станциями метро "Голосеевское" и "Демеевское".

Видео с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы. Очевидцы отмечают, что в ДТП столкнулись несколько автомобилей.

Один из которых – пассажирский микроавтобус. Транспорт от удара перевернулся.

На месте происшествия уже работают спасатели, медики и полиция. О пострадавших в настоящее время информация уточняется.

Движение на участке осложнено. Водителей призывают учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напоминаем, что в Шевченковском районе Киева произошло нетипичное дорожно-транспортное происшествие, которое сразу привлекло внимание соцсетей. На улице Евгения Чикаленко серый внедорожник Lexus RX умудрился оказаться прямо на крыше легкового Hyundai.

По предварительным данным, за рулем Lexus была молодая женщина. Очевидцы утверждают, что она на мгновение отвлеклась – вероятно, потянулась по телефону – и не справилась с управлением, что привело к неожиданной "парковке" на другом авто.

Ранее "Телеграф" писал, что иностранец под наркотиками совершил ДТП в Киеве. Он разбил автомобиль на встречной полосе и покалечил военного.