Автобус перекинувся на бік у Києві: подробиці жахливої ДТП - оновлено (відео)

На місці працюють всі необхідні служби

У Києві сталася серйозна аварія на Голосіївському проспекті. ДТП зняли між станціями метро "Голосіївська" та "Деміївська".

Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали. Очевидці зазначають, що у ДТП зіткнулися кілька автомобілів.

Один із яких — пасажирський мікроавтобус. Транспорт від удару перекинувся.

На місці події вже працюють рятувальники, медики та поліція.

UPD: Троє людей постраждали внаслідок автотрощі на Голосіївському проспекті, повідомили у Нацполіції. У поліції також підтвердили нашу інформацію, що зіткнулись 4 автомобілі, серед яких пасажирський мікроавтобус.

Рух на ділянці ускладнений. Водіїв закликають врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадуємо, що у Шевченківському районі Києва сталася нетипова дорожньо-транспортна пригода, яка одразу привернула увагу соцмереж. На вулиці Євгена Чикаленка сірий позашляховик Lexus RX примудрився опинитися… прямо на даху легкового Hyundai.

За попередніми даними, за кермом Lexus була молода жінка. Очевидці стверджують, що вона на мить відволіклася — ймовірно, потягнулася за телефоном — і не впоралася з керуванням, що призвело до несподіваного "паркування" на іншому авто.

Раніше "Телеграф" писав, що іноземець під наркотиками скоїв ДТП у Києві. Він потрощив авто на зустрічній та покалічив військового.