Как будто "Форсаж" снимали: авто за 3 миллиона "взлетело" в Киеве (фото и видео)

Полиция Киева не комментировала аварию в столице

В Шевченковском районе Киева произошло нетипичное дорожно-транспортное происшествие, которое сразу привлекло внимание соцсетей. На улице Евгения Чикаленко серый внедорожник Lexus RX умудрился оказаться прямо на крыше легкового Hyundai.

Об этом пишут местные паблики. По предварительным данным, за рулем Lexus была молодая женщина. Очевидцы утверждают, что она на мгновение отвлеклась – вероятно, потянулась по телефону – и не справилась с управлением, что привело к неожиданному "парковке" на другом авто.

О пострадавших не сообщается, однако оба автомобиля получили механические повреждения.

В соцсетях инцидент вызвал шквал реакций: киевляне шутят о "новом уровне парковки" и сравнивают ситуацию с киносценами. "На Евгения Чикаленко снимают новую часть фильма "Форсаж" что ли?", — в шутку комментируют киевляне.

Что известно о машине-виновнике ДТП

По данным базы ГАИ, внедорожник Lexus RX 300, зарегистрированный в Киеве (госмер АА 5272 ХК), был выпущен в 2019 году.

Его ориентировочная рыночная стоимость составляет около 75 198 долларов США или около 3 млн гривен в розыске транспортное средство не находится.

Заметим, что пока полиция Киева не комментировала аварию в столице.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Богдан Логвиненко — журналист, писатель и общественный деятель — в Киеве стал участником ДТП, в котором чудом остался живым. Его авто, которое было припарковано на обочине согласно правилам, внезапно протаранил водитель, который мчался на большой скорости.