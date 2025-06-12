Стала на капот: в Киеве машина влетела в подземный переход. Полиция рассказала детали (видео и фото)

Водитель родился в рубашке

Дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло в среду, 11 июня. Автомобиль влетел в подземный пешеходный переход.

Видео с событием публикуют местные телеграммы. "Телеграф" узнал детали.

По словам пресс-секретаря Патрульной полиции Екатерины Метельской, водитель не справился с управлением и влетел в подземный переход.

ДТП в Киеве 11 июня

Журналистам сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

На публикуемых в телеграм-каналах кадрах заметно, что неравнодушные помогли водителю выбраться из автомобиля и оказали ему помощь. Также заметно, что автомобиль встал в пешеходный переход вертикально.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Видео, которые публикуют в соцсети Тик Ток свидетельствует о том, что на месте дорожно-транспортного происшествия работали медики.

Ранее "Телеграф" писал, что в тот же день, 11 июня, в столице произошла еще одна авария на Голосеевском проспекте, где перевернулся пассажирский микроавтобус. ДТП сняли между станциями метро "Голосеевская" и "Демеевская". Три человека пострадали в результате автокатастрофы.