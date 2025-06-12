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Стала на капот: у Києві автівка влетіла у підземний перехід. Поліція розповіла деталі (відео і фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
ДТП у Києві Новина оновлена 12 червня 2025, 10:08
ДТП у Києві. Фото Колаж "Телеграф"

Водій народився у сорочці

Дорожньо-транспортна пригода у Києві сталась у середу 11 червня. Автівка влетіла у підземний пішохідний перехід.

Відео з подією публікують місцеві телеграм-канали. "Телеграф" дізнався деталі.

За словами речниці Патрульної поліції Катерини Метельської, водій не впорався з кермуванням і влетів у підземний перехід.

Водій врізався в підземний пішохідний перехід у Києві
ДТП у Києві 11 червня

Журналістам повідомили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

На кадрах, які публікують у телеграм-каналах помітно, що небайдужі допомогли водієві вибратись з автівки і надали йому допомогу. Також помітно, що автівка встала у пішохідний перехід вертикально.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Відео, які публікують у соцмережі Тік Ток свідчить про те, що на місці дорожньо-транспортної пригоди працювали медики.

Раніше "Телеграф" писав, що того ж дня, 11 червня, у столиці сталась ще одна аварія на Голосіївському проспекті, де перекинувся пасажирскький мікроавтобус. ДТП зняли між станціями метро "Голосіївська" та "Деміївська". Троє людей постраждали внаслідок автотрощі.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія #Поліція #Пішохідний перехід