Укр

В Киеве повредили автомобиль экс-полицейской, которая два года была в российском плену (фото)

Автор
Геннадий Лубенец ,
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Автор
Марьяна Чечелюк
Марьяна Чечелюк

Автомобиль был на парковке

В Киеве неизвестные повредили автомобиль бывшей полицейской Марьяны Чечелюк, которая более двух лет провела в плену. На задних дверях появились две длинные царапины с обеих сторон.

Об этом рассказали источники "Телеграфа" в правоохранительных органах. Согласно их данным, автомобиль во время инцидента находился на парковке и непонятно, кому он там мог помешать.

Известно, что неподалеку с местом происшествия установлены камеры наблюдения, а потому есть вероятность, что злоумышленников быстро найдут. В настоящее время нет информации, было ли это проделкой хулиганов или же злоумышленники специально нацелились на автомобиль Чечелюк.

Чечелюк автомобиль
Автомобиль Чечелюк
Повреждение автомобиля Чечелюк
Царапина на задней двери
Чечелюк поцарапали автомобиль
Повреждения есть с двух сторон

Стоит отметить, что Чечелюк уже не работает в полиции, однако является весьма крупным блогером. На ее страницу в Instagram подписано более 42 тысяч человек, а в TikTok — более 70 тысяч. В своих соцсетях она об инциденте не сообщала.

Как известно, Чечелюк попала в плен во время боев в Мариуполе, когда пыталась эвакуироваться в Запорожье в мае 2022 года. Вернули ее домой лишь в мае 2024 года.

Ее возлюбленного оккупанты сначала приговорили к 25 года за решеткой, но в октябре 2024 года его тоже передали Украине в рамках обмена.

Теги:
#Киев #Полиция #марьяна чечелюк