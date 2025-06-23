В Киеве повредили автомобиль экс-полицейской, которая два года была в российском плену (фото)
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Автомобиль был на парковке
В Киеве неизвестные повредили автомобиль бывшей полицейской Марьяны Чечелюк, которая более двух лет провела в плену. На задних дверях появились две длинные царапины с обеих сторон.
Об этом рассказали источники "Телеграфа" в правоохранительных органах. Согласно их данным, автомобиль во время инцидента находился на парковке и непонятно, кому он там мог помешать.
Известно, что неподалеку с местом происшествия установлены камеры наблюдения, а потому есть вероятность, что злоумышленников быстро найдут. В настоящее время нет информации, было ли это проделкой хулиганов или же злоумышленники специально нацелились на автомобиль Чечелюк.
Стоит отметить, что Чечелюк уже не работает в полиции, однако является весьма крупным блогером. На ее страницу в Instagram подписано более 42 тысяч человек, а в TikTok — более 70 тысяч. В своих соцсетях она об инциденте не сообщала.
Как известно, Чечелюк попала в плен во время боев в Мариуполе, когда пыталась эвакуироваться в Запорожье в мае 2022 года. Вернули ее домой лишь в мае 2024 года.
Ее возлюбленного оккупанты сначала приговорили к 25 года за решеткой, но в октябре 2024 года его тоже передали Украине в рамках обмена.