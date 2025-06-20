Мажор украл элитных продуктов на 10 тыс. грн в Днепре: объяснил свой поступок очень смешно (видео)

В свои 18 лет он уже не раз сталкивался с полицией

Мажор из Днепра Арсений Бессонов, подозреваемый в краже продуктов в супермаркете, объяснил свой поступок очередями на кассе. Ему избрали меру пресечения.

Об избрании меры пресечения 18-летнему парню сообщает полиция Днепропетровской области. Имя подозреваемого не называют, но по описанным обстоятельствам можно сделать вывод, что речь идет о Бессонове. Решением суда фигурант был заключен под стражу с правом внесения залога в сумме 605 тысяч гривен.

Отец с сыном в течение двух дней воровали в торговом заведении на сумму почти 10 тысяч гривен. Арсений Бессонов заявил, что действовал не намеренно. По его словам, всему виной большие очереди на кассах, сообщает "Суспільне".

"У меня не было умысла что-то воровать, у меня не было времени, я опаздывал", — объяснил свой поступок Арсений Бессонов.

Прокурор спросила, всегда ли он так действует, когда видит очереди на кассах. Парень ответил, что нет. В сети с иронией восприняли оправдание Бессонова.

В сети не верят Бессонову

Сторона защиты Бессонова выступила против фиксации процесса СМИ. Суд разрешил работать журналистам, но лицо Бессонова и их адвокатов показывать запретил. В зал суда подозреваемый явился с электронным браслетом.

Отец иначе оправдал воровство продуктов

Олег Бессонов, отец Арсена, заявил, что сын украл продукты из супермаркета, чтобы сэкономить ему на компенсацию семье погибшего ребенка в смертельном ДТП, фигурантом которого является его сын. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Отец и сын украли элитные продукты

Стало известно, какие именно продукты воровали отец и сын — Киевский торт, хамон, разные виды сыров, шоколад, энергетики. Адвокат Бессонова заявил, что подозреваемый возместил нанесенный ущерб — почти 10 тысяч гривен, сообщает "ХДнепр".

Арсений Бессонов уже фигурировал в уголовных делах

Летом 2024 года он совершил ДТП, травмировав двух женщин, и скрылся с места происшествия. Также он является фигурантом дела по еще одному ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. 19-летний водитель тогда превысил скорость в четыре раза и протаранил машину, выполнявшую поворот.

Еще двое детей, находившихся в автомобиле, получили травмы и попали в реанимацию. 18-летнему пассажиру объявили подозрение по факту неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Как сообщал "Телеграф", в Житомирской области мужчина получил пять лет за кражу штор. Мужчина ночью проник в чужое жилище и похитил имущество хозяев.